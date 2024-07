Case a famiglie e anziani fragili Coabitare per aiutarsi a vicenda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Saranno assegnati adin condizione di emergenza abitativa e con grave disagio socio-economico i nove appartamenti di proprietà comunale nella zona di via Reggiana, in cui l’amministrazione comunale vuole avviare la sperimentazione di una forma di coabitazione: il Comune ha pubblicato sul proprio sito web la graduatoria definitiva di “DiversEtà Abitare solidale tra generazioni”, questo il nome del progetto, in cuidi varie età e persone anziane vivranno insieme in un piccolo nucleo di appartamenti e potrannogli uni con gli altri, in modo volontario. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali e prevede di assegnare nove appartamenti ai primi nuclei familiari ein graduatoria, tenuto conto della dimensione degli alloggi.