Caldo torrido cagnolino portato in salvo

(Di sabato 13 luglio 2024) La polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia ieri mattina ha salvato un cane di piccola taglia bloccato al sole sul balcone di un’abitazione al primo piano in via Tognoli a Scandiano. Sul posto, verso le 9, è prontamente intervenuta una pattuglia dopo che un cittadino ha segnalato alla centrale operativa ilin difficoltà. Gli agenti Niccolò Passalacqua e Luca Davoli hanno notato l’animale in un piccolo balcone con una porta finestra le cui tapparelle erano completamente abbassate. Nessuna risposta al campanello. Gli agenti hanno poi reperito, attraverso l’ufficio anagrafe, i nominativi dei residenti e il numero telefonico per contattare le persone coinvolte. È stata interpellata una residente: la donna ha spiegato che non riusciva a rientrare a casa e ha fornito il numero del marito, ma anche lui si trovava lontano come la moglie.