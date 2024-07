Bretella di Porto Fuori | Non si può fare Il piano urbanistico attuativo è decaduto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Continua a far discutere ladi, il collegamento prima fra la via Staggi e via Bonifica e poi con la Classicana, che sta raccogliendo anche le proteste di alcuni cittadini che hanno costituito il comitato ’Io dico no alla’. Ieri, nel corso di una conferenza stampa, Veronica Verlicchi (gruppo La Pigna, Città – Forese – Lidi) ha ribadito che "il Pua,del comparto S9 di, che prevede la realizzazione della, è. Questo a causa della mancata stipula della convenzione del terzo stralcio del Pua, da parte del ConsorzioEst, che comprende i proprietari delle aree di detto comparto, destinate ad essere oggetto di edificazione residenziale, di edificazione residenziale pubblica e di edificazione commerciale.