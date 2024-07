Barbara d’Urso e l’addio a Mediaset | spunta un nuovo retroscena

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 13 luglio 2024)unsul suo addio a. Ecco cosa è emersoavvenuta la scorsa estate ha lasciato i telespettatori molto perplessi. La nota conduttrice per anni ha condotto ben due programmi ine stiamo parlando di “Pomeriggio Cinque” e ”Domenica Live” che hanno riscosso un notevole successo. Leggi anche L’Isola dei Famosi, due ex naufraghi organizzano un originale incontro con i fan. L’annuncio e i dettagli Ecco cosa è emerso Stando quanto riporta Novella2000, nelle ultime ore apparso unriguardo il suo addio. É stato il portale Dagospia a riportare un dietro le quinte sull’amara decisione della conduttrice. Il portale rivela: chesarebbe stata allontanata con toni pesanti dal figlio di Berlusconi: “Ha sorpreso molto la sua furia nel far fuorida, senza tener minimamente conto dell’ottimo rapporto che correva tra la showgirl e Mauro Crippa che con Videonews ha prodotto tutti i suoi pomeriggi e le prime serate, Pier Silvio ha ascoltato solo Silvia Toffanin fregandosene di tutti”.