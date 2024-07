Alec Baldwin prosciolto dall’accusa di omicidio colposo la giudice | Impossibile fare altrimenti

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 13 luglio 2024) A sorpresa, venerdì 12 luglio 2024,è statodi, nel corso del procedimento legale che lo vedeva imputato per la morte di Halyna Hutchins, direttrice della fotografia, deceduta per ferite d’arma da fuoco al petto durante le riprese di Rust, un western prodotto dallo stesso, nel 2021. Al termine di una giornata convulsa, laMary Marlowe Sommer, dell’Alta Corte del New Mexico, ha infatti disposto l’archiviazione delle accuse, accogliendo la mozione presentata poche ore prima dalla difesa dell’attore. Pomo della discordia, una manciata di munizioni analoghe al proiettile che ha ucciso Hutchins. Stando a quanto afferma la difesa, la procura non avrebbe messo al corrente in tempo utile la parte avversa dell’esistenza di questi proiettili, entrati nella disponibilità degli inquirenti partire dal marzo scokrso, e mai depositati agli atti.