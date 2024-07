A che ora semifinale e finale di Jacobs a Rieti | programma 14 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Marcellha corso in 10.17 nella batteria dei 100 metri a, dove ha deciso di simulare l’impegno che lo attende alle Olimpiadi di Parigi 2024: tre gare in ventiquattro ore per testare la propria forma in vista dei Giochi. Il Campione Olimpico si è relativamente risparmiato in vista delle semifinali e dellaindomani, dove cercherà di abbassare il crono e proverà a dare un segnale importante. L’azzurro animerà lo Stadio Guidobaldi, in una gara extra nell’ambito dei Campionati regionali juniores e promesse organizzati dal Comitato regionale FIDAL in collaborazione con la Studentesca Milardi. Marcellincrocerà i compagni di allenamento, ovvero i canadesi Andre De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri) e Jerome Blake e il giapponese Abdul Hakimi Sani Brown, ma anche il cinese di Zhenye Xie.