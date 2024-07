Wimbledon Monaco | Non penso Musetti abbia chance con Djokovic Sinner-Kalinskaya? Qualcosa può toglierti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di analisi dopo quanto sta accadendo a. Il riscontro sorprendente di Lorenzo, che per la prima volta ha raggiunto la semifinale nei Championships, è da rimarcare e da commentare. Lo si è fatto nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo (giornalista di Eurosport). Guido(commentatore tecnico di Eurosport), ospite di questo nuovo appuntamento, ha detto la sua su quanto accaduto sull’erba di Church Road: “Quello che colpisce è questo cambio di atteggiamento. Lo avevo già notato a Parigi ed è dettato da un suo volersi mettere in discussione. Il fatto che lui, solo facendo questo, sia già riuscito a raccogliere certi risultati la dice lunga sulle sue qualità“, le parole di