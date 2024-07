Vi presento il presidente dell’Ucraina Putin | la gaffe di Biden fa il giro del web

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 12 luglio 2024) Washington, 12 luglio 2024 – Non c’è pace per Joe, alle prese con una campagna elettorale difficile, forse ormai impossibile. Ildegli Stati Uniti, che non ha intenzione di ritirarsi dalla Casa Bianca nonostante le pressioni del suo stesso partito (e anche di Hollywood e finanziatori vari), ne ha combinata un’altra al vertice Nato di Washington. Un errore anche piuttosto grave., nel presentare Zelensky ai presenti, ha detto: “Ora viil, che ha tanto coraggio quanta determinazione: signore e signoriil“. Non avrebbe potuto dire cosa peggiore. Ha corretto il tiro poco dopo, ma la frittata ormai era fatta. Zelensky ha risposto: “I’m better!”: una brillante risposta delucraino che è riuscito a mettere una pezza al collega americano, sfoggiando le sue doti da attore (che poi era il suo lavoro prima di entrare in politica).