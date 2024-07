UDI esce con LA CURVA LUNARE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 12 luglio 2024) “La” è il nuovo singolo del talentuoso cantautore ciociaro UDI. Il brano rappresenta un viaggio emozionante che abbraccia cuore e mente, offrendoci un rifugio di sensazioni e ricordi indimenticabili. Ed è un abbraccio musicale che ci riporta a casa. Udicon “La” Udi, il cantautore ciociaro noto per le sue pennellate musicali intrise di emozioni e immagini vivide, ci accompagna in un nuovo viaggio sonoro con “La” (PaKo Music Records/Believe Digital). Questo brano rappresenta un lido sicuro dove approdare, un rifugio di sensazioni e ricordi, offrendoci un’esperienza che abbraccia sia il cuore che la mente. L’anima indie-pop di Udi illumina “La” del cuore con un brano che celebra la sinuosità dell’amore e la nostalgia dei ricordi Ascolta su Spotify Cosa descrive “La”? Tra sensualità e malinconia “La” si dipana con un sound fresco e accattivante, perfetto per le serate estive, impreziosito da un tocco retrò che evoca la nostalgia di tempi passati.