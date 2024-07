Stadio Napoli incontro Manfredi Abodi De Laurentiis per la ristrutturazione del ‘Maradona’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilprepara la prossima stagione agli ordini di Antonio Conte con il chiaro obiettivo di tornare a lottare per le zone alte della classifica in Serie A. Un altro argomento caldo è quello dello. Nella sede del Ministero per lo Sport e i Giovani a Roma, il sindaco diGaetanoha incontrato il Ministro Andreae il presidente della SscAurelio De. Lo rende noto il Comune di. I dettagli sull’Oggetto dell’, l’istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero per lo Sport finalizzato a individuare le modalità didelloMaradona. Nei prossimi giorni il ministroprovvederà alla costruzione del tavolo. Ribadita la volontà delle parti di operare congiuntamente per rendere loMaradona moderno, efficiente, accessibile e sostenibile, secondo gli standard internazionali in vista delle future competizioni.