Sinner era solo questione di tempo | c’è cascato anche lui

(Di venerdì 12 luglio 2024), era prevedibile che prima o poi toccasseal numero 1 del mondo: solito copione, la storia si ripete. In una realtà profondamente distopica, il numero 1 al mondo è un essere umano pressoché imbattibile. Un tennista che non sbaglia un colpo, che sa sempre come disinnescare i propri avversari e come uscire dalle situazioni scomode. Un robot, praticamente, che non prova emozioni e nedolore, mentre è in campo a battersi per un titolo o, magari, per accedere a una semifinale. Jannik, monta la polemica dopo la sconfitta a Wimbledon (LaPresse) – Ilveggente.itQuesto e molto altro si sarebbe aspettato il popolo del tennis da Jannik, che è da poco salito sul tetto del mondo e che, dicono, proprio alla luce del suo nuovo status avrebbe dovuto assolutamente vincere lo Slam britannico.