Roma sviene per il caldo e finisce con l’auto contro un muro all’Aurelio | Stefano muore a 54 anni

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ha perso illlo della sua auto, forse in seguito a un malore, e si è schiantatoun. È morto così alle 18 circa di giovedì un 54enne,Acquaviva, al volante della sua Fiat Panda in via del Casale di San Pio V, nei pressi di Villa Carpegna,. Rimasto incastrato nell’utilitaria, per lui non c’è stato purtroppo niente da fare nonostante l’intervento di un’ambulanza e di un’automedica del 118. Sul posto i vigili urbani del XIII Gruppo Aurelio, che ora stanno indagando per ricostruire l’accaduto. Leggi anche: Maltempo al Nord – Milano e Piemonte in ginocchio. Grandine distrugge la provincia, strade come fiumi Come riportato dal Corriere della Sera, al momento dell’incidente non ci sarebbero altri veicoli coinvoltie per questo motivo si ritiene che il conducente sia rimasto coinvolto in un evento autonomo.