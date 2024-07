Pop Mart la febbre dei piccoli mostri arriva a Milano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il Labubu, dopo aver conquistato l'Asia 'invade' l'Italia insieme agli altripupazzetti, le minifigures, di casa Pop, l'azienda cinese di giocattoli. In Europa ha già preso casa a Londra e a Parigi e il brand continua la sua avventura europea approdando acon il suo primo negozio. Stando ai programmi dell'azienda, si legge in una nota, si tratta della prima di una serie di aperture che andranno a interessare anche altre città italiane prevedendo di assumere dalle 50 alle 60 persone. "Popmira a promuovere lo scambio culturale e ad accrescere il valore culturale del proprio brand. Speriamo inoltre che l'apertura del nostro primo negozio a gestione diretta in Italia ci permetta di stabilire un contatto diretto con i fan e con i distributori, acquisendo una migliore comprensione del mercato e delle esigenze dei fan" afferma Justin Moon, presidente di PopInternational.