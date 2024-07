Paolini in finale a Wimbledon | quanto guadagnerebbe con la vittoria

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 12 luglio 2024) Jasminesta facendo sognare l’Italia. L’azzurra è la prima tennista a raggiungere ladied ora proverà a scrivere una nuova pagina di storia. Prima laal Roland Garros, ora a. Il momento magico di Jasminecontinua e l’azzurra non ha nessuna intenzione di fermarsi. La tennista italiana sembra aver trovato una quadratura dopo un periodo non facile e i risultati gli stanno dando ragione. Jasmine– cityrumors.it – foto LapresseA Londra ha scritto pagine di storia molto importanti e non ha intenzione di finire qui. Domani, sabato 13 luglio, contro la ceca Krejcikova potrà davvero realizzare il sogno di vincere uno Slam. Massima attenzione alla numero 32 del mondo, che in passato è stata capace di essere tra le prime.