Neonata di due mesi trovata morta in culla dramma ad Albano Laziale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 luglio 2024 – Ha trovato la figlioletta di dueimmobile nel lettino e ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma per la piccola non c’era più nulla da fare: era già. Inutili i tentativi dei soccorritori del 118 di rianimare laad, vicino Roma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mamma e figlia erano sole in casa. Quando la donna si è svegliata la piccola era già, forse per un malore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che acquisiranno le cartelle cliniche della bambina per escludere che fosse affetta da malattie pregresse. L’ipotesi è che possa trattarsi di un caso di morte in, nota anche come sindrome della morte improvvisa del lattante (in inglese Sudden Infant Death Syndrome o SIDS), le cui cause non sono ancora note.