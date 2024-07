Meghan Markle decisione presa E dicono da quelle parti non torna sui suoi passi | Stop

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024), ladefinitiva. Da qualche tempo la stampa specializzata si sta concentrando sui rapporti tra il principe Harry, la moglie e il resto della Royal Family. Le precarie condizioni di salute di Re Carlo III e di Kate Middleton avevano fatto pensare ad un riavvicinamento dei principi residenti negli Stati Uniti. E, da parte del sovrano specialmente, non mancherebbe certo la volontà di una riappacificazione. Incolare Re Carlo vorrebbe vedere più spesso i nipotini Archie e Lilibet, figli del principe Harry e di, che attualmente vivono a Montecito, in California. Tuttavia lo stesso re ha sofferto molto a causa delle dichiarazioni non certo tenere di Harry sui reali. E poi, alla domanda se i nipotini possano fare da ponte per la pace, l’esperto Antonio Caprarica ha dichiarato: “È più una questione di sabotatori e purtroppo il sabotatore capo è la moglie di Harry,“.