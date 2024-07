Lomography | ecco la nuova pellicola Lomochrome Color ’92

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 12 luglio 2024) Si chiama’92 Sun-kissed ed è ladisponibile in edizione limitata nei formati 35 mm, 120 e 110. Scopriamo tutti i dettagli!ha in serbo molte novità per questa estate, la prima è unadella serie’92, in edizione limitata:’92 Sun-kissed, disponibile nei classici formati 35, 120 e 110 mm. Creata per catturare l’essenza del bagliore dell’ora d’oro, questa emulsione unica incanta con le sue ipnotiche tonalità arancioni e gialle, regalando toni della pelle radiosi e luminosi. Vantando una notevole adattabilità a diversi ambienti e condizioni di luce, offre blu e arancioni cinematografici sotto cieli luminosi. In condizioni più buie e in studio, i rossi vividi si intrecciano a toni verdi e blu morbidi e nebbiosi.