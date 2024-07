La cultura della sicurezza è la base della democrazia L’impegno italiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nuove sfide e opportunità nel campo, la necessità di un dialogo strutturato tra istituzioni, forze armate e industria, e l’importanza di una visione integrata che coinvolga anche la società civile. Questi sono stati i temi centrali del convegno “”, tenutosi oggi nella prestigiosa Sala Angiolillo di Palazzo Wedekind. Moderato da Emanuele Rossi con Formiche come media-partner, l’evento ha riunito rappresentanti di primo piano delle istituzioni e del settore industriale per discutere come affrontare efficacemente i rapidi cambiamenti del panorama globale. Ospite speciale, Olena Kondratiuk, vicepresidenteVerkhovna Rada dell’Ucraina, che ha sottolineato l’importanzarecente conclusione del vertice Nato a Washington.