Inzaghi | Qualcuno voleva portarmi via dall’Inter detto no! Mercato? Vi spiego

(Di venerdì 12 luglio 2024) Prima conferenza stampa della stagione per, cheHQ ha presentato il 2024-2025 del club. Per l’allenatore, che ha parlato dopo l’introduzione del presidente e CEO Sport Marotta che ha annunciato il rinnovo, si tratta del suo quarto anno sulla panchina nerazzurra. CONFERENZAPRESENTAZIONE INTER 2024-2025 Quale sarà la sfida più grande e più dura da affrontare? Sicuramente la sfida più grande sarà quella di migliorarsi nel lavoro e nell’impegno quotidiano. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, ma sappiamo che ci aspettano tutti. Dobbiamo migliorarci, io per primo, in tutte le partite e in tutti gli allenamenti Sensazioni sul rinnovo? Quest’anno che obiettivi? Sono felicissimo per il rinnovo. Ringrazio società, presidente e dirigenti, mi sento apprezzato ed è la cosa migliore di tutte.