Inzaghi giornata impegnativa | triplo appuntamento con l’Inter ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Simoneoggi in sede avrà unaleggermente. Sarà praticamente lui il vero protagonista a casa Inter. AL VIA – Praticamente è ladi Simone, che oggi in sede ha in programma un. Alle 17 ci sarà la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione 2024-25, che prenderà il via ufficialmente domani ad Appiano Gentile.si presenta ai nastri di partenza con l’obiettivo di difendere il titolo stravinto l’anno prima. Le altre sono avvisate. La corazzata nerazzurra, rinvigorita dagli arrivi di Taremi, Zielinski e Josep Martinez, punta in grande con l’intento anche di andare avanti il più possibile in Champions League. Oggi il tecnico arriverà in sede prima dell’ora X delle 17 perché avrà due appuntamenti in agenda inderogabili.