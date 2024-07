Il bagnino arriva in ritardo La Capitaneria sanziona lo stabilimento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Marina di Pietrasanta (Lucca), 12 luglio 2024 – Quando i militari delladi porto di Viareggio sonoti in spiaggia, più o meno intorno alle 10, in mare c’era molta gente che nuotava, si divertiva o più semplicemente si godeva un po’ di refrigerio. Ma in caso di emergenza nessuno avrebbe potuto salvarli perché il, che da regolamento avrebbe dovuto essere in servizio dalle 9, quindi da almeno un’ora, al momento dei controlli non era al suo posto. Le conseguenze sono state inflessibili e inevitabili, perché a prescindere dalla motivazione dell’assenza gli stabilimenti sono obbligati a garantire la sorveglianza. E così i militari si sono recati alla direzione del bagno, hanno convocato il titolare e gli hanno immediatamente elevato un verbale da 1.