I giovani sono davvero narcisisti alcuni migliorano col tempo ma molti altri rimangono bambini | l’analisi dei ricercatori dell’Università di Berna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Uno studio deisvizzeridiha confermato che ipiùe che questo tratto della personalità può ridursi o migliorare con l’età. Ma cianche quelli che, invece,cronici per tutta la vita “in particolare le persone chepiù narcisiste dei loro coetanei datendono a rimanere tali anche in età adulta”. Lo riporta il Daily Mail. Il team ha analizzato i dati di 51 studi precedenti, che includevano un totale di 37.247 pazienti di età compresa tra 8 e 77 anni. In ogni studio ihanno analizzato uno o più dei tre diversi tipi di narcisismo: palese, antagonista e nevrotico. Il “narcisismo palese” include sentimenti di grandiosità o superiorità e un forte bisogno di ammirazione, mentre il “narcisismo antagonista” include arroganza, presunzione, insensibilità e scarsa empatia.