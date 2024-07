Giovanni Toti dimissioni in arrivo? La lettera all’avvocato | Oggi poltrona più peso che un onore Chiesto un incontro con Salvini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024)in? Il giorno dopo la conferma da parte del Riesame degli arresti domiciliari,sembra pensare al passo indietro. “È chiaro cheper me ladi Presidente è maggiormente unche un. Forse sarebbe stato più facile, fin da subito, sbattere la porta, con indignazione, al solo sospettoNon mi spaventa rinunciare ad un ruolo a cui pure sono legato – scrive il presidente della Liguria arrestato in unaSavi -. Vedo come una liberazione poter ridare la parola agli elettori. ma la Presidenza non è un bene personaleNei prossimi giorni, con il permesso dei magistrati, tornerò ad incontrarmi con gli amici del movimento politico, gli alleati E le scelte che faremo saranno per il bene della Liguria”.