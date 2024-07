Fedez l’annuncio dall’ospedale sulle sue condizioni

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 12 luglio 2024) Personaggi Tv.. Il rapper è stato nuovamente ricoverato a causa di un’emorragia interna. Attraverso una stories pubblicata su Instagram, l’ex compagno di Chiara Ferragni ha voluto aggiornare i fan in merito alle suedi salute, anche per evitare speculazioni da parte della stampa mal informata. (Continua) Leggi anche:ricoverato di nuovo in ospedale: paura per il cantante Leggi anche: Eva Henger, la sua salute non migliora dopo l’incidente: la situazione è gravericoverato nuovamente in ospedale Ieri, attraverso una Instagram story,ha fatto sapere di essere stato nuovamente ricoverato in ospedale. Il rapper ha scherzato sul malore che l’ha colpito, citando la canzone di Dj Khaled, “Another One”, ed ha spiegato di aver avuto un’emorragia interna: “Sono tipo Dj Khaled quando dice ‘another one’ ma con le emorragie in interno“.