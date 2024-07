ESCLUSIVA IN ? Biasin | Inter obiettivo in mente! Il messaggio passerà al gruppo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Al termine della prima conferenza stampa di stagioni dell’, Fabrizioha commentato le parole di Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta. Ecco le sensazioni espresse dal giornalista nel corso dell’vistarilasciata ad-News.it. IMPRESSIONI – Sta per volgere al termina una giornata davvero importante per l’, che ha visto gettare le primissime basi per la nuova stagione. Oggi pomeriggio si è svolta nella sede di Viale della Liberazione la presentazione del nuovo anno calcistico, con la primissima conferenza stampa. Proprio in questa occasione Giuseppe Marotta, nel discorso introduttivo, ha voluto annunciare l’importantissima notizia del rinnovo di contratto di Simone Inzaghi. Il Presidente dell’ha poi dato la parola allo stesso allenatore, che ha risposto a una serie di domande dei giornalisti presenti, spiegando le intenzioni e gli obiettivi per il prossimo futuro dell’