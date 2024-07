El Ghazi-Mainz | licenziamento ingiusto il club dovrà pagare 1 7 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Anwar El, attaccante dell’Olanda che aveva visto rescindere ingiustamente dalil proprio contratto, ha vinto la causa contro il. Il tribunale tedesco lo ha stabilito oggi, mesi dopo l’aperto sostegno di Elnei confronti del popolo palestinese. Ilaveva inizialmente sospeso Ele poi aveva rescisso il contratto a novembre, dopo che il giocatore aveva pubblicato una serie di post in relaziona al conflitto tra Israele e Palestina. Elaveva affermato di non avere rimpianti per la propria posizione. L’attaccante aveva un contratto con la squadra fino al 2025 e, secondo quanto riportato da The Athletic, ildeveil suo stipendio degli ultimi nove mesi, per un totale di 1.7di. El, il1.