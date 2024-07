Doppio incidente in FiPiLi traffico nel caos tra Montelupo e San Miniato Code e disagi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Empoli, 12 luglio 2024 –nelintrae Sana causa di due diversi incidenti avvenuti a pochi chilometri l’uno dall’altro in linea d’aria, ma nelle direzioni opposte. Stando alle prime informazioni, nelscontro sarebbero rimaste ferite nove persone, anche se nessuna in maniera grave. Coinvolte auto e mezzi pesanti. Il risultato è che si sono formatefino a 9 chilometri in direzione mare a causa del primo, quello avvenuto nel comune di Empoli, ma c’è fila anche per chi viaggia nella direzione opposta. In questo caso si parla di almeno 4 chilometri tra Saned Empoli per un altro scontro che si è verificato nel territorio di competenza del Comune pisano. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, anche i vigili del fuoco.