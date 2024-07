Ciclismo sette i neocampioni toscani su pista 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Firenze, 12 luglio– Nell’infuocato catino del velodromo Enzo Sacchi a Firenze (con temperatura vicino ai 40 gradi) si è svolta la prima giornata dei Campionatisu, con 5 titoli per il settore femminile e due per gli juniores uomini, mentre la seconda giornata, con titoli per allievi ed esordienti, è in programma giovedì 18 luglio sempre a Firenze con inizio alle ore 17. La reginetta dei “” Letizia Tasciotti che ha ottenuto due titoli nella prova dell’inseguimento individuale e nello scratch, mentre nelle allieve (inseguimento) ha prevalso Aurora Masi e nelle esordienti le due livornesi Nina Lisorini ed Elena Geppi. Dal punto di vista tecnico due belle gare quelle maschili juniores con il titolo toscano conquistato da Francesco Matteoli nell’inseguimento e da Marco Merola nella corsa a punti.