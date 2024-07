Captain America | Brave New World ecco il teaser trailer ufficiale

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 12 luglio 2024) Pochissimi minuti fa, i Marvel Studios hanno diffuso in rete il primodiNew, l’atteso nuovo film del Marvel Cinematic Universe. Il film con protagonista Anthony Mackie arriverà nei cinema di tutto il mondo a febbraio 2024!ilin lingua originale, aggiorneremo l’articolo con ilin italiano appena sarà disponibileNewè incentrato su Sam Wilson (Anthony Mackie), che è diventato ufficialmente Capitanproprio alla fine della prima stagione della serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier. Ora,Newseguirà Sam nella sua prima avventura cinematografica da solista come Capitan, che sicuramente percorrerà alcune strade interessanti.