Calciomercato Milan Marco Brescianini all’Atalanta | quanto incassa Gerry Cardinale?

(Di venerdì 12 luglio 2024), il centrocampista del Frosinoneè vicino: ecco, centrocampista di proprietà del Frosinone, arrivato nel club gialloblù a titolo definitivo dalla scorsa stagione, è ad un passo dalla permanenza in Serie A, nonostante la retrocessione in B della sua squadra. Sì, perché il classe 2000 è finito nel mirino dell’Atalanta, che starebbe provando a mettere a punto il colpo per rinforzare il reparto. Qualora dovesse concretizzarsi la trattativa, il patron rossoneropotrebbe sorridere. Sì, perché Il, infatti, si è riservato il diritto al 50% sulla futura cessione di, che molto probabilmente avverrà già quest’estate.