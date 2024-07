Calciomercato Catanzaro 4 innesti | il portiere ‘calcia-rigori’ e un colpo per reparto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilstudia le mosse sulper affidare al tecnico Fabio Caserta una squadra molto competitiva e in grado di lottare per le zone alte della classifica. Il club calabrese è reduce dall’eliminazione ai playoff di Serie B e dall’addio al tecnico Vivarini. Sul fronte trattative la dirigenza è attivissima e nelle ultime ore ha chiuso unveramente importante. E’ fatta per l’arrivo di Mirko Pigliacelli, estremo difensore classe 1993. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Pescara, Reggina, Frosinone, Pro Vercelli, Trapani , Craiova e Palermo. Si tratta di undi primissimo livello e non ha bisogno di presentazioni. L’ex Reggina firmerà un biennale con opzione per un’altra stagione. Nell’ultima stagione in rosanero è stato protagonista di un rendimento di ottimo livello.