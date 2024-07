Calciomercato Bologna ultime notizie | i possibili acquisti dalla difesa all’attacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – Ildelpotrebbe entrare nel vivo. I rossoblù attendevano infatti le cessioni illustri di Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori per iniziare le manovre più complicate e con l’olandese ormai al Manchester United (si attende solo l’ufficialità) e il difensore ex Basilea ai dettagli con l’Arsenal, ecco che Giovanni Sartori e Marco Di Vaio potrebbero intensificare gli sforzi per sostituirli e iniziare a inserire ulteriori tasselli nella rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. LaPartendo proprio, il possibile addio di Calafiori porterà gli emiliani a doverlo sostituire, con i nomi sul taccuino degli uomini mercato che sono tanti: escluso Kiwior, offerto come contropartita per abbassare le pretese rossoblu nella trattativa per Calafiori, rimangono sempre vive per piste per Jaka Bijol del Sassuolo e Leandro Balerdi del Marsiglia, al quale è stato però offerto un rinnovo.