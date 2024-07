Blackout 2 | Tutto Sulla Nuova Stagione Della Fiction!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 12 luglio 2024)2: lacon Alessandro Preziosi tornerà con una, per avvicinarsi alla soluzione del mistero dell’hotel. Ecco cosa sappiamo!– Vite sospese è lacon Alessandro Preziosi che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori con la prima. Ora, si parla sempre più concretamente del secondo ciclo di episodi, che è già stato confermato ed ufficializzato dalla Rai. In molti si stanno chiedendo che cosa succederà e sopratquando sarà possibile assistere al prosieguostoria.2: la tramaseconda! La primadisi è conclusa con tanti punti interrogativi. Al centro, le storie dei protagonisti che si sono trovati intrappolati in un albergo, senza contatti con l’esterno a causa di una valanga.