Biden in bilico ma la Nato moltiplica il sostegno all’Ucraina L’analisi di D’Anna

(Di venerdì 12 luglio 2024)exit col sigillo di Barack Obama? C’è attesa per il discorso dell’ex Presidente agli americani annunciato per domani. Dopo l’ennesima performance costellata da gaffe e indecisioni della conferenza stampa finale del cruciale vertice di Washington per il 75 esimo anniversario della, per l’anziano e visibilmente fragile 46° Presidente in carica si sarebbe ormai chiuso il cerchio dei no alla ricandidatura dei big del partito democratico, dei media, dei finanziatori e dell’America liberal che intendono scongiurare l’incubo di un ritorno di Trump alla casa Bianca. Il summit dell’Alleanza Atlantica, coordied etero-diretto dietro le quinte dal Segretario di Stato Antony Blinken e dal Consigliere per la Sicurezza Jake Sullivan, ha dimostrato oltre ogni dubbio anche, al cospetto internazionale, chenon sarebbe in grado di portare a termine con piena padronanza psico fisica un nuovo mandato presidenziale.