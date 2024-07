Biden chiama Kamala Trump le facce sconvolge dei dem in diretta | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) "Non l'avrei scelta se non pensassi che è qualificata per fare il presidente". Joevuole celebrare la sua viceHarris, ma riesce nell'impresa dirla "vicepresidente" in mondovisione, durante la conferenza stampa al termine del summit Nato a Washington. Momenti di gelo, con le telecamere che indugiano perfidamente sui volti del segretario di Stato americano Antony Blinken e altri alti dirigenti dell'amministrazione democratica, con i volti tirati tra l'imbarazzo e la preoccupazione estrema. Un nuovo disastroso svarione per il presidente democratico, accolto con uno sberleffo istantaneo dallo stesso Donaldsu X: "Buon lavoro Joe! Complimenti!", le sarcastiche parole dello sfidante repubblicano, decisamente on fire in queste ultime ore.