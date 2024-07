Bacoli Caso e Ferrante | Tutelare subito Federica abbiamo informato il Parlamento

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024): Davanti a vicende di questo tipo ognuno di noi deve fare la propria parte affinché nessuna possa mai sentirsi sola Roma, 12 luglio – “Poche ore fa siamo intervenuti in Aula per informare ilin merito alla storia diD’Orazio, una giovane bacolese vittima di stalking da parte del suo ex. La lettera accorata scritta dal padre ha smosso le sensibilità di un’intera comunità, visibilmente preoccupata ed impegnata affinché questa storia non trascenda, come troppo spesso accade in Italia, in qualcosa di ancora più drammatico. Come M5S, a fari spenti,prontamente sentito le forze dell’ordine e gli inquirenti che stanno lavorando alacremente a questa storia. Davanti a vicende di questo tipo ognuno di noi deve fare la propria parte affinché nessuna possa mai sentirsi sola”.