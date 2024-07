We Live In Time | il trailer del film con Andrew Garfield e Florence Pugh

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Mercoledì A24 ha presentato il primodi Wein, il dramma romantico con protagonisti i candidati all’Oscar, la cui anteprima mondiale è prevista al TorontoFestival e che uscirà nelle sale statunitensi l’11 ottobre. In Italia, ilsarà distribuito da Lucky Red. Neldel regista John Crowley, vincitore di due premi BAFTA, Almut () e Tobias () si incontrano in un incrocio a sorpresa che cambia le loro vite. Attraverso istantanee della loro vita insieme — innamorarsi, costruire una casa, diventare una famiglia — una verità difficile si rivela, che ne scuote le fondamenta. Mentre intraprendono un percorso messo alla prova dai limiti del tempo, imparano ad apprezzare ogni momento della strada non convenzionale che la loro storia d’amore ha preso.