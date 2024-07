Uomini e Donne terribile incidente per l’ex corteggiatore | auto completamente distrutta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 11 luglio 2024) Personaggi Tv.di “” è stato coinvolto in ungravissimo. La sua è andatavolto del dating show di Canale 5 ha pubblicato le foto sui social, confessando di essere vivo per miracolo. (Continua) Leggi anche: “”, la tremenda notizia su Fabio Colloricchio: la figlia di 6 mesi è finita in ospedale Leggi anche: Ilaria Galassi,stella di ‘Non è la Rai’ fa la badante: tutto sulla nuova vita “”, excoinvolto in ungravissimo Un exdi “” è stato coinvolto in unveramente grave. È stato lui stesso a confessarlo sui social, pubblicando le foto della sua, che è andata, e del suo volto tumefatto.