Uomini e Donne sei troppo magra uno scheletro! | la reazione di Roberta Di Padua

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Una particolare foto social pubblicata daDiha allarmato i fan. In particolare l’ex dama di, in questi giorni si sta godendo un po’ di vacanze estive. Nonostante ciò però è spesso molto attiva sui social e condivide con i fan affezionati i momenti di vita quotidiana. Qualche giorno fainfatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui si mostrava in tenuta sportiva mentre era in ascensore. La foto ha fatto parecchio discutere sui social perché, notando le gambe molto snelle, in molti si sono preoccupati dell’eccessiva magrezza: Sei, sembri uno! Questo uno dei tanti commenti che le hanno scritto in privato e che la stessa ex dama ha deciso di rendere noti. E proprio questa mattinaDiè intervenuta sui social replicando: Ciao ragazzi, come va? Noi stiamo facendo una mini merenda.