Su Super! lo sport e l’inclusione della Bebe Vio Academy

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arriva su! laVio! In collaborazione con art4Onlus e Nike, l’accademia multiiva ha infatti realizzato un programma inclusivo che ha come obiettivo la promozione delloparalimpico e che è incentrato sulla visione di: rendere loaccessibile per tutti. SpongeBob e Patrick Stella hanno provato insieme aVio le cinque diverse disciplineive paralimpiche presenti allaVio. Un incontro divertente e giocoso per promuovere i valori dell’amicizia, del, del diritto di tutti al gioco e allo, che si è tradotto in sei clip televisive. LEGGI ANCHE: Emis Killa, direzione EM15 a Fiera Milano Live: «Un tributo all’hip hop culture» La prima sarà svelata il 14 luglio all’internomaratona dedicata al 25° compleanno di SpongeBob, che su! – canale 47 del dtt e di tivùsat e sul 625 di Sky – andrà in onda dalle 16:15 alle 20:00.