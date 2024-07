Stupor Circus ultimi fuochi Al Miralfiore si torna bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Da stasera a domenicaappuntamenti di, Festival Internazionale di circo contemporaneo al Parco. Nelle giornate dell’11, 12, 13 e 14 luglio Circo El Grito porta in open air (all’arena del parco) Il noto e l’ignoto, spettacolo che nasce dall’esigenza di condurre lo spettatore in un contesto in cui narrazione, tecnica circense, musica dal vivo e illusionismo sono al servizio del gioco collettivo. Lo spettacolo nasce da un’idea di Giacomo Costantini, con Clio Gaudenzi (attrice, pianista e acrobata), Giacomo Costantini, Wu Ming 2 (dell’omonimo collettivo di scrittori); la regia è di Tonio De Nitto. Lo spettatore sarà parte attiva della realizzazione dello spettacolo attraverso l’utilizzo di quella che sembra una semplice scatola di cartone da mettere in testa.