Spaccio e criminalità in Bolognina Esercenti e abitanti in pressing | Vogliamo pattuglie sul territorio

(Di giovedì 11 luglio 2024) "La situazione deve cambiare, non ce la facciamo più". È l’appello disperato dei commercianti e dei residenti della, altro luogo abbandonato insieme a piazza XX Settembre, dove degrado,e insicurezza fanno da regine. Regine di una zona che, tra scippi, furti, liti e aggressioni, non trova pace. L’episodio più recente risale a due giorni fa, quando in piazza dell’Unità un malvivente ha strappato dal collo di una passante una catenina d’oro. Dopo l’intervento dei carabinieri del Radiomobile, ora le indagini sono in mano alla stazione Navile. Lo scippo è avvenuto davanti all’ingresso del Lavasecco Due Torri. "Viviamo una situazione complicata, decisamente degradante – racconta l’esercente Alessia –. Fuori dal negozio si appostano malviventi che spacciano, alla luce del sole, senza timore.