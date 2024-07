Spacciatore accoltellato nel bosco Restano in carcere i due carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024)ini duefermati con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un giovane extracomunitario,nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 luglio, nei boschi in via Rosselli a Castiglione Olona, zona nota per lo spaccio di droga. Il gip del Tribunale di Varese, dopo aver convalidato il fermo per i due militari, nella giornata di martedì, nell’udienza di convalida, ieri nel primo pomeriggio ha sciolto la riserva applicando la misura della custodia inper entrambi, uno a Varese, l’altro a Busto Arsizio. I due, ora sospesi dall’Arma, assistiti dagli avvocati Fabio Fiore e Bruno Stefanetti, nella giornata di martedì sono comparsi davanti al Gip, uno ha fornito la sua versione dell’accaduto e cioè di essere stato aggredito, l’altro si è invece avvalso della facoltà di non rispondere, in quanto, ha spiegato il suo legale, aveva già riferito al pm di essere intervenuto per difendere il collega.