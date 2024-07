Soldati e jet a Minsk la Cina pronta alla guerra in Europa | minaccia al confine

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Se al vertice Nato di Washington si parla anche di operazioni negli Oceani Indiano e Pacifico per arginare la, le truppe di Pechino arrivano alle porte dell'alleanza, ospiti della Bielorussia per esercitazioni congiunte. L'operazione, confermata dai presidenti bielorusso e cinese Alexander Lukashenko e Xi Jinping, col beneplacito del comune alleato russo Vladimir Putin, nel recente vertice SCO di Astana, in Kazakhstan, è partita il 6 luglio con l'arrivo di un numero non divulgato dicinesi in una base bielorussa a Brest, città a soli 5 km dfrontiera con la Polonia e a 50 km dai confini ucraini. Le esercitazioni campali, chiamate “Falco d'assalto”, sono iniziate l'8 luglio e continueranno fino al 19 luglio. Per il generale bielorusso Vadim Denisenko: «Sono manovre congiunte antiterrorismo per sviluppare nuovi metodi tattici sulla base delle esperienze degli ultimi due anni».