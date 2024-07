Scomparsa Francesca Deidda trovate tracce di sangue ed effetti personali

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 11 luglio 2024)died. I Ris a lavoro per ritrovare il corpo Sono fitte le indagini e le ricerche per trovare il corpo di, la donnain Sardegna dallo scorso 30 maggio. I carabinieri sono certi che la donna non sia più in vita e che per la cuiè responsabile il marito Igor Sollai, autotrasportatore di 43 anni, attualmente in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Le ricerche dei Ris sono in coso in un’area recintata a ridosso della vecchia statale 125 Orientale sarda, nel versante a monte, tra le rocce, nel tratto fra l’arco dell’Angelo e il ponte romano, nel comune di Sinnai. Il ritrovamento della donna potrebbe avvenire a momenti, già sono stati rinvenuti un beauty case, un apparecchio e alcuni indumenti, pare una felpa e un accappatoio, in cui sarebbero state rinvenuteematiche.