Proseguono le ricerche di Francesca Deidda | trovati indumenti sangue e oggetti personali

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Elementi riconducibili a, la 42enne scomparsa da maggio a San Sperate, un piccolo comune nel sud Sardegna, sono statinel corso dell’ampio rastrellamento nella zona compresa tra Sinnai e San Vito, nel punto in cui si è agganciata per l’ultima volta la cella del telefonino della donna. Il bite dentale con tanto di custodia, un beauty case, il frammento di una felpa incastrato tra i cespugli, un accappatoio e tracce disu una roccia. Sono gli elementi recuperati durante l’ampia battuta di carabinieri della Compagnia di Iglesias, Cacciatori di Sardegna, tecnici e operatori del Soccorso alpino, squadre dei vigili del fuoco, Protezione civile, volontari e Corpo forestale impegnati nelledi, la 42enne scomparsa da maggio a San Sperate, nel sud Sardegna, a una ventina di chilometri da Cagliari, uccisa, secondo la Procura di Cagliari, dal marito Igor Sollai, un autotrasportatore di 43 anni, attualmente in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.