Precipita nel vuoto col trattore | morto un 47enne di Vicenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 –nelcolundi Val Liona, nel Vicentino. L'uomo si trovava all'interno di un terreno di sua proprietà quando, per cause ancora tutte da accertare, èto da un terrazzamento con il mezzo agricolo. Gravissime le ferite riportate durante l’incidente, tant’è che all’arrivo si soccorsi non c’era più nulla da fare: il personale medico del Suem 118 ha solo potuto constatare la morte del. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e illuminato la zona per i rilievi e, dopo il nullaosta del pm, hanno recuperato il corpo. .