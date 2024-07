Niente libertà per Giovanni Toti la difesa non ha convinto i giudici

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ancoraper! Il presidente della Regione Liguria resta confinato ai domiciliari nella sua villa di Ameglia. Questa mattina, il tanto atteso verdetto del tribunale del Riesame ha lasciato delusi sia i suoi sostenitori politici che gli avversari e il mondo imprenditoriale. Un verdetto che, in attesa delle motivazioni ufficiali, continua a paralizzare la politica ligure ormai da più di due mesi., arrestato il 7 maggio con accuse di corruzione e voto di scambio, ha visto la sua situazione aggravarsi con il passare delle settimane. Difeso dall’avvocato Stefano Savi,ha scelto di non rispondere inizialmente alle domande della giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni, che ha confermato i domiciliari come richiesto dalla Procura guidata da Nicola Piacente.