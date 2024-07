Merce di scambio Addio aree dismesse E una cintura verde collegherà tutta la città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Compensazioni per digerire il passaggio di Pedemontana, la Tratta C "approvata, finanziata, esecutiva" che "avrà un impatto soprattutto su Velasca". Vimercate aggiorna la lista della spesa e si mette al lavoro su un masterplan per far rendere al meglio il tesoretto a disposizione: 4,1 milioni per mitigare l’impatto dell’autostrada in. Non è la tratta “D breve“, ultimo pezzo dell’infrastruttura che da mesi vede il sindaco, Francesco Cereda, dare battaglia con gli altri colleghi della Brianza Est. "Qui parliamo del pezzo precedente già in arrivo – ricorda il primo cittadino –. Il vecchio piano era stato stilato nel 2009 e prevedeva opere che ormai sono sorpassate, così dopo una serie di incontri con la società, abbiamo convenuto di comune accordo di mettere a punto un nuovo elenco".