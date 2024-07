Mercato Juve niente Di Lorenzo | pazza idea Joao Cancelo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Torino, 11 luglio 2024 – Frattura ricomposta a Napoli tra Giovanni Die l’ambiente: sarà ancora capitano degli azzurri. Lalo avrebbe voluto, ma De Laurentiis e Conte si sono opposti e sono riusciti a placare un mare che sembrava in tempesta.costretta a cambiare obiettivo, dunque, con una suggestione che può diventare realtà:. Sarebbe il terzino perfetto per Motta. Il City potrebbe cederlo, lui tornerebbe Il portoghese è una vecchia conoscenza dello Stadium, lo ha frequentato nel 2018/2019 prima di una ricchissima cessione la Manchester City per 65 milioni di euro, composti da 27 cash più il cartellino di Danilo. In Inghilterra è rimasto qualche anno, poi una serie di prestiti tra Bayern Monaco e Barcellona hanno fatto capire che il City probabilmente non ci punta più come un tempo.